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Еще одна европейская страна поддержала право Украины бить по России западным оружием

МИД Норвегии: у Киева не должно быть ограничений в применении западного оружия

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Depositphotos

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что у Украины не должно быть ограничений в применении оружия, поставляемого странами Запада. Его слова приводит NRK.

Эйде заявил, что Украина должна иметь право применять оружие против военных целей, как того требует ситуация и когда это будет наиболее эффективно. В противном случае на Киев накладываются ограничения, которые затрудняют ему ведение боевых действий.

«Также мы считаем, что Украина имеет неоспоримое право бить по целям на территории России…», — сказал он.

Глава МИД Норвегии подчеркнул, что, если Россия использует дальнобойное оружие, Украина должна иметь возможность ответить.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

Ранее стало известно, что Дания разрешит Украине бить поставленными F-16 по территории России.

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