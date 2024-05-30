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Путин подписал указ о назначении врио губернатора ХМАО

Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора ХМАО

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука на пост временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, президент принял отставку Натальи Комаровой с губернаторского поста. Кухарук назначен врио главы региона до того момента, пока в должность не вступит лицо, избранное губернатором ХМАО, уточняется в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Кухарук занимал пост главы администрации Тюмени с 2018 года, он является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, известная как «школа губернаторов», стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

30 мая Комарова заявила, что завершает свою политическую карьеру в качестве губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001 года до 2007 года она представляла ХМАО в Госдуме.

Ранее Путин назначил секретаря Государственного совета.

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