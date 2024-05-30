Верховный лидер Ирана обратился к студентам американских университетов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обратился с письмом к студентам американских вузов, в котором высоко оценил их позицию по защите народа Палестины. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса Хаменеи.

По словам духовного лидера, пробудившаяся совесть заставила американскую молодежь встать на защиту угнетенных женщин и детей сектора Газы, где израильская армия проводит военную операцию.

«Вы сформировали отделение Фронта сопротивления и начали почетную борьбу перед лицом безжалостного давления вашего правительства», — обратился к студентам Хаменеи.

Он также отметил, что поддержка и солидарность профессоров вузов США может дать долю утешения перед лицом «полицейской жестокости» американского правительства и того давления, которое оно оказывает на студентов и педагогов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.