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Один из вице-спикеров Госдумы может сложить полномочия

«Ведомости»: вице-спикер Госдумы Неверов может покинуть свой пост

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов может сложить полномочия, этот вопрос в настоящее время обсуждается. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, вопрос о возможном уходе Неверова встал после того, как было принято решение освободить должность вице-премьера под Викторию Абрамченко. Утверждается, что одним из кандидатов на увольнение также был экс-губернатор Тувы Шолбан Кара-оол, однако этот вариант отмели.

Источники газеты говорят, что после ухода Неверов может перейти на работу в другое ведомство, освободив мандат депутата от Смоленской области. Однако уточняется, что окончательное решение по поводу вице-спикера пока не приняли.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства. Евгений Дербенев покинул эту должность в связи с переходом на другую работу.

Ранее замглавы администрации Волгодонска уволили из-за ВНЖ в Германии.

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