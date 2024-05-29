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Путин пожелал Паслеру успехов на выборах губернатора Оренбургской области

Путин пожелал успехов Паслеру, собравшемуся баллотироваться на новый срок

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Олег Рукавицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Оренбургской области Денису Паслеру, который собирается баллотироваться на новый губернаторский срок. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с президентом Паслер отметил, что скоро его полномочия как руководителя региона заканчиваются, однако он готов принять участие в выборах и продолжить работу на посту главы региона.

«Денис Владимирович, за предыдущие годы вы немало сделали. И вижу, что настроены на такую же активную работу. <...> Поэтому желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья», – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Паслеру предстоит улучшить уровень и качество жизни людей в Оренбуржье, а также сделать экономику региона более устойчивой.

До этого президент России пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору на предстоящих выборах на новый срок.

До этого в ФСБ рассказали об активности украинских ДРГ во время выборов в РФ.

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