Путин пожелал Паслеру успехов на выборах губернатора Оренбургской области

Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Оренбургской области Денису Паслеру, который собирается баллотироваться на новый губернаторский срок. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с президентом Паслер отметил, что скоро его полномочия как руководителя региона заканчиваются, однако он готов принять участие в выборах и продолжить работу на посту главы региона.

«Денис Владимирович, за предыдущие годы вы немало сделали. И вижу, что настроены на такую же активную работу. <...> Поэтому желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья», – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Паслеру предстоит улучшить уровень и качество жизни людей в Оренбуржье, а также сделать экономику региона более устойчивой.

До этого президент России пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору на предстоящих выборах на новый срок.

До этого в ФСБ рассказали об активности украинских ДРГ во время выборов в РФ.