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Путин допустил, что западные страны хотят смены власти на Украине

Путин предположил, что Запад желает смены власти на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения. Такое предположение сделал президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Днем 28 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема Украины и специальной военной операции (СВО) были указаны в повестке переговоров президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

24 мая Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

20 мая директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный сказал, что, так как с 21 мая полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают, он потеряет некоторых зарубежных партнеров.

7 мая экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что смена власти на Украине возможна либо через революцию в парламенте, либо через митинги на улице.

Ранее политолог объяснил, почему на Западе заговорили о смене Зеленского.

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