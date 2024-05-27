Макрон год занимался немецким с репетитором перед визитом в ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон на протяжении года занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к визиту в Германию и преодолеть разногласия с канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Макрон хочет тронуть немцев, обращаясь к ним на их родном языке», — заявил профессор немецкого языка Франк Гренингер.

Именно проживающий во Франции профессор Гренингер на протяжении года был репетитором Макрона по немецкому. Гренингер также давал уроки министру финансов Франции Брюно Ле Мэру, известному поклоннику Германии.

«Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него — в удовольствие», — рассказал Гренингер об успехах Макрона.

26 мая Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в Германию.

До этого Макрон заявил, что власти Франции и Германии обговорят «все сценарии достижения мира» на Украине и вопросы помощи республике «до конца» на грядущем заседании франко-германского совета по безопасности и обороне. С таким заявлением выступил французский президент в рамках пресс-конференции после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Макрон заявил о необходимости до конца поддерживать Киев.