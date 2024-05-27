Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сикорского, дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства).

Министр добавил, что данная мера не касается посла Российской Федерации Сергея Андреева.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение завершить миссии послов более чем в 50 странах и отозвал кандидатов, которых выдвинул предыдущим руководством министерства.

При этом кадровые перестановки согласовали с правительством Польши. По официальной версии, этот шаг должен помочь «лучшему профессиональному решению сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой». Процедуры отзыва польских послов уже запустили.

До этого Захарова ответила на слова Сикорского об угрозах США в адрес России.