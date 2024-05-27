В Венгрии рассказали, как в ЕС «с гордостью» говорят об идеях, грозящих мировой войной

Главы МИД стран Евросоюза на совете «с гордостью и вдохновенно» говорили о разрешении ударов ВСУ по территории России, министров не останавливает угроза мирового конфликта. Об этом в эфире телеканала M1 заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого западными странами, против российских целей», — отметил он, подчеркнув, что глав МИД стран ЕС «не останавливала угроза мировой войны» (цитата по РИА Новости).

Кроме того, как сообщил Сийярто, министры также «позитивно» обсуждали идеи стран НАТО сбивать ракеты ВС РФ над территорией Украины.

До этого сообщалось, что страны-члены Североатлантического альянса обсуждают разные варианты увеличения помощи Киеву в конфликте на Украине, в том числе обучение украинских солдат западными инструкторами на территории страны, изменения в логистике, а также введение бесполетной зоны над Украиной, однако все подобные инициативы сталкиваются с необходимостью получить «зеленый свет» от Вашингтона, которого пока нет.

Ранее Столтенберг заявил, что для членства Украины в НАТО пока не созданы условия.