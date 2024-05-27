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Мирзиёев и Путин обсудили вопрос трудовой миграции

Мирзиёев сообщил, что обсудил с Путиным вопрос трудовой миграции

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в узком составе обсуждались вопросы продовольственной безопасности и трудовой миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер в настоящее время находится в Узбекистане с государственным визитом. 27 мая проходят двусторонние переговоры на высшем уровне.

Помимо продовольственной безопасности и миграции, президенты обсудили проекты в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Путин и Мирзиёев в ходе встречи отметили важность организации системного взаимодействия, внедрения и развития эффективных механизмов в вопросе трудовой миграции.

Узбекистанский лидер отметил, что именно вопросу трудовой миграции было уделено особое внимание. По его словам, Путин поддержал коллегу в этом чувствительном вопросе.

Президент России прибыл в Ташкент 26 мая. Путин и Мирзиёев принимают участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

По итогам визита ожидается подписание крупного пакета двусторонних документов.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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