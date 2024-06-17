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Водонаева раскрыла, как привела себя в форму после родов: «Не ела мусор»

Блогерша Водонаева призналась, что не поддерживала фигуру во время беременности

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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не поддерживала фигуру во время беременности.

По словам Водонаевой, она мазалась маслом, чтобы не было растяжек, но не более. После родов она занялась собой.

«За месяц пришла в идеальную форму, потому что не ела мусор, два раза в день гуляла с коляской и не брала няню. Правда, развелась через год (без няни), но это жизнь», — отметила телеведущая.

Водонаева родила сына Богдана в 2010 году от бизнесмена Алексея Малакеева. Предприниматель и телеведущая были в браке с 2009 по 2013 год. После развода экс-супруги поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. В мае 2024 года блогерша призналась, что не хочет становиться матерью во второй раз.

В феврале телеведущая призналась, что не хочет выходить замуж в третий раз. Она объяснила, что не пойдет под венец даже за «достойного» мужчину. По словам Водонаевой, в ее картине мира эти понятия не взаимосвязаны. Блогерша заявила, что «сама по себе». Ей комфортно с таким же самодостаточным человеком, как и она.

Ранее Водонаева назвала критерии серьезных отношений.

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