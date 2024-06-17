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В регионе переходивший дорогу мальчик попал под колеса и получил травмы

В Калининграде женщина сбила вышедшего из автобуса мальчика

Ребенок из Калининграда получил серьезные травмы во время ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на дороге «Советск – Ясное – Мысовка». По версии правоохранителей, десятилетний мальчик вышел из автобуса и решил перейти дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбила 43-летняя женщина на автомобиле марки Kia. Приехавшие на место медики спасти ребенка не смогли.

«На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов осуществляет и.о. прокурора Славского района Владимир Плужник», – поделились в ведомстве.

На данный момент прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.

В управлении МВД сообщили, что устанавливают обстоятельства аварии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. У владелицы машины изъяли средство передвижения, на данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

В ведомстве напомнили о том, что перед пешеходными переходами необходимо заблаговременно снижать скорость.

Ранее в Петербурге ребенок был сбит самокатчиком и провел шестой день рождения в больнице.

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