Суд заочно арестовал причастного к теракту в России полковника ВСУ

Суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил России патрулировал воздушное пространство РФ, при этом украинский офицер знал, что самолет не был предназначен для боевых действий и был безоружен. Тем не менее, Дзяман приказал открыть огонь и уничтожить самолет — погибли десять членов экипажа.

Дзяман объявлен в федеральный розыск.

До этого российский суд признал «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией) на службе ВСУ террористической организацией.

Отмечается, что такое решение принято на основании собранных ФСБ доказательств. По данным спецслужб, террористическая организация была создана в 2014 году под руководством главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.