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Россиянку осудили за продажу мяса, зараженного сибирской язвой

В Воронежской области женщину осудили за продажу мяса с сибирской язвой

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Depositphotos

В Воронежской области осудили женщину, которая продавала мясо, зараженное сибирской язвой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, россиянка занималась выращиванием крупного рогатого скота в Панинском районе и продавала мясо перекупщикам. Так, в августе прошлого года она без необходимых сопроводительных документов продала мясо животного, которое не было вакцинировано от сибирской язвы. Позже оно попало на один из рынков Воронежа.

Брат женщины также употребил это мясо в пищу и почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали сибирскую язву. После этого в части территорий Панинского и Новоусманского районов установили карантин.

Суд признал россиянку виновной в нарушении ветеринарных правил и назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием части ее заработка в государственный доход. Отмечается, что женщина дала признательные показания на этапе предварительного следствия.

Ранее фермер заразился сибирской язвой и 10 дней не обращался в больницу.

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