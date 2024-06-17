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Хантер Байден требует повторного суда

Адвокаты запросили повторный суд по делу Хантера Байдена

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Visar Kryeziu/AP

Адвокаты запросили повторный суд по делу сына президента Соединенных Штатов Хантера Байдена о незаконном владении оружием. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов.

«Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие», — сообщается в обращении адвокатов в суд.

Адвокаты настаивают на том, что суд, признавший Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения, якобы не располагал необходимыми полномочиями.

«Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие», — заявили адвокаты.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что личные выходки сына президента США Джо Байдена Хантера не играют существенной роли, но нанесение ущерба репутации США недопустимо.

Ранее Байден заявил о «безграничной любви» к сыну после начала суда над ним.

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