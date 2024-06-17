«Я что, с ума сошла?» Тарасова отказалась говорить о чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не следит за проходящим в эти дни чемпионатом Европы — 2024 по футболу. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Не морочьте мне голову. Зачем мне с вами говорить про футбол? Я что, с ума сошла?» — заявила Тарасова.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2020 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее фанаты сборной Сербии скандировали имя Путина перед матчем Евро-2024.