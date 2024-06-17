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Россия сочла провальным саммит по Украине в Швейцарии

Захарова заявила, что саммит по Украине завершился с нулевым результатом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В МИД РФ сочли провальным саммит по Украине в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем», — отметила дипломат.

По ее словам, попытки представить конференцию, как событие «чуть ли не вселенского масштаба» закончились полным фиаско. Почти половина из 160 приглашенных решили не заниматься «политическим туризмом». Представителей стран Глобального Юга не напугали откровенные угрозы и жесткий прессинг, они в итоге так и не «поехали в Альпы».

Захарова обратила внимание, что Украина и ее западные партнеры с самого начала не планировали искать пути мирного урегулирования украинского кризиса. Наоборот — саммит был нацелен на дальнейшую эскалацию боевых действий.

До этого в МИД РФ заявили, что альтернативы мирному плану Путина по Украине нет.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.

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