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США пока не дали «зеленый свет» планам стран НАТО по Украине

Bild: у стран НАТО есть инициативы по Украине, но США не дают зеленый свет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны-члены Североатлантического альянса обсуждают разные варианты увеличения помощи Киеву в конфликте на Украине, в том числе обучение украинских солдат западными инструкторами на территории страны, изменения в логистике, а также введение бесполетной зоны над Украиной, однако все подобные инициативы сталкиваются с необходимостью получить «зеленый свет» от Вашингтона, которого пока нет. Об этом пишет Bild.

«Проблема всех планов стран НАТО в отношении Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время нет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готовы в будущем доставлять гуманитарную помощь не только к украинской границе, «но и за ее пределы», то есть непосредственно на территорию Украины.

Кроме того, пишет газета, в Прибалтике высказали идею о том, что балтийские солдаты могли бы выполнять «задачи во Львовской области» и «разминирование» на освобожденных территориях.

Вместе с тем, на Западе обсуждается вопрос обеспечения противовоздушной обороны Западной Украины с территории стран НАТО. По словам двух источников издания, Польша будет работать над созданием коалиции для «усиленной противовоздушной обороны» Западной Украины.

До этого Бербок признала, что Украине «не хватает всего». Она анонсировала выделение €60 млн Украине в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Столтенберг заявил, что для членства Украины в НАТО пока не созданы условия.

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