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В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию

МИД Абхазии назвал слова Кобахидзе о присоединении Абхазии популистскими

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году является популистским, прежде всего направлено оно на внутреннюю аудиторию. Об этом РИА Новости заявили в МИД Абхазии.

«Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

О планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году, а также вступить в Евросоюз, Ираклий Кобахидзе сообщил в соцсети X.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, давая оценку словам Кобахидзе, заявил, что они связаны с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом.

Ранее премьер обвинил президента Грузии в измене родине.

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