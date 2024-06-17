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В Удмуртии младенец получил травмы после аварии с пьяным водителем

В Удмуртии младенец пострадал в аварии с пьяным водителем

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Госавтоинспекция Удмуртии/VK

Жители Удмуртии получили травмы в аварии с участием машины марки Subaru. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на дороге «Ува – Вавож». По версии правоохранителей, 39-летний водитель не уступил дорогу автомобилю Ford, который двигался во встречном прямом направлении.

В результате травмы получил водитель Subaru. Также повреждения диагностировали у одиннадцатимесячного ребенка, который находился во втором средстве передвижения. На кадрах с места инцидента заметно, как одна из машин существенно деформировалась.

По словам самого водителя, в последний раз алкоголь он употреблял накануне дня аварии. Тем не менее, сотрудники Госавтоинспекции заметили запах спиртного и предложили проверить уровень алкоголя. Прибор показал 1,800 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Специалисты ведомства сообщили, что каждую неделю выявляют около сотни пьяных водителей. Они напомнили о том, что не стоит садиться за руль в состоянии опьянения.

Ранее в Удмуртии ребенок на велосипеде вкатился под колеса грузовика и выжил.

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