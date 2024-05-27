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Путин оценил экономические связи России и Узбекистана

Путин: темпы развития экономических связей РФ и Узбекистана впечатляют

Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, пишет РИА Новости.

По его словам, торгово-экономические связи стран имеют хорошие перспективы.

Российский глава отметил, что товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос примерно на 30% за 2023 год. Он уверен, что показатели будут расти.

Также Путин заявил, что форум регионов РФ и Узбекистана является важным направлением сотрудничества и России будет стараться его поддерживать.

Путин 27 мая проводит переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча будет приходить в расширенном формате.

Отмечается, что главы России и Узбекистана обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Также будет обсуждаться региональные проблемы.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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