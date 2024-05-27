Глава Гагаузии рассказала о политической расправе со стороны президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду расправляется со своими оппонентами путем создания сфабрикованных уголовных дел против оппозиции. Об этом перед заседанием суда заявила глава Гагаузии Евгений Гуцул, передает РИА Новости.

«Это уголовное дело — заказное, оно сфабриковано по указанию Майи Санду, она так расправляется с оппонентами, ее силы направлены только на оппозицию», — отметила глава Гагаузии.

Она подчеркнула, что власти страны фактически судят не ее, а «саму Гагаузию».

До этого сообщалось, что судебное заседание по обвинению Гуцул в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» состоится во вторник, 30 апреля.

При этом заседание суда по делу Гуцул переносили в связи с отсутствием переводчика на русский язык.

Ранее Гуцул обратилась в суд с иском против спикера парламента Молдавии.