Хвича вспомнил о тяжелом времени в России

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вспомнил, как ему пришлось жить на тренировочной базе московского «Локомотива» после перехода в команду. Его слова приводит The Player's Tribune.

«Друзей не было. Думаю, там были только я и ребята из охраны. Остальные игроки жили в другом месте. Я был там один. Я ходил есть один. Это было немного жуткое место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и гулять там было нельзя, потому что там были собаки и тому подобное. Каждую секунду я находился на базе. Я не ездил в центр Москвы», — заявил он.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

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