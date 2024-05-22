Глава Гагаузии обратилась в суд с иском против спикера парламента Молдовы

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась с иском в суд в связи с обвинениями со стороны председателя парламента Игоря Гросу. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Отмечается, что иск о защите чести и достоинства был опубликован на сайте судебных инстанций.

Гуцул неоднократно заявляла журналистам, что со стороны президента Молдавии Майи Санду, премьера Игоря Гросу и депутатов парламента от правящей партии почти каждый день в ее адрес звучат голословные, по ее словам, обвинения в связях с преступниками.

До этого Гуцул заявила, что президент Молдавии пытается контролировать общественное телевидение Молдавии и хочет превратить его в партийный рупор. По ее словам, телерадио Гагаузии GRT является одним из немногих телеканалов, куда приглашают представителей оппозиционных партий и где не боятся поднимать острые вопросы.

В апреле прокуратура Молдавии передала в суд обвинения против главы Гагаузской автономии Гуцул по делу о финансировании партии «Шор», которая запрещена в стране.

Ранее стало известно о переговорах Гагаузской автономии с российскими банками.