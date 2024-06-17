В ЕС сочли приоритетной закупку оружия по требованию НАТО

Приобретение вооружения в соответствии с требованиями НАТО должно стать приоритетом для стран Евросоюза. С таким заявлением выступил глава военного штаба ЕС генерал-лейтенант Микель ван дер Лаан, передает ТАСС.

«Существует четкий приоритет в вопросе коллективной безопасности НАТО», — отметил руководитель военного штаба.

Он обратил внимание, что Европа должна закупать ту продукцию, которая указана в процессе оборонного планирования Североатлантического альянса ради «коллективной безопасности».

По мнению ван дер Лаана, у блока в вопросе закупок оружия не должно быть конкуренции.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что порядка двух третей военных расходов европейских членов альянса идут на новые заказы США, их объем за два года составил $140 млрд.

13 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, как растет роль ядерного оружия в военном планировании НАТО.

Ранее в Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.