Стало известно о планах НАТО расширить поддержку ВСУ на территории Украины

Ряд стран НАТО обсуждают возможность расширения поддержки Киева и действий на территории Украины, пишет Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на источники.

Как следует из текста, за расширение помощи Украине выступают Эстония, Британия, Канада, Литва, Польша и Франция. Против подобного решения – США и Германия. В то же время в материале отмечается, что конкретных решений по расширению поддержки нет.

По информации Bild, переговоры о поддержке Киева идут в трех сферах. В НАТО обсуждают возможность обучения солдат ВСУ инструкторами альянса непосредственно на территории страны. Также изучается возможность в будущем доставлять боеприпасы не к границе республики, а к линии соприкосновения, ряд стран разрабатывают концепцию «передовой логистики». Кроме этого, рассматривается вариант защиты неба Западной Украины комплексами НАТО, за это выступает Польша.

До этого журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент в страну, что сделает НАТО участником конфликта.

Ранее в Германии призвали взять под защиту Западную Украину.