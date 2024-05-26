В Германии призвали взять под защиту Западную Украину

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что союзники Украины могли бы обеспечить западным областям страны защиту от ракет и БПЛА, которые запускают ВС РФ. Его слова приводит ТАСС.

С его точки зрения, системы ПВО можно установить на границе с республикой, чтобы дальность их действия достигала 70—100 километров. При таком развитии событий ВСУ могли бы сконцентрироваться на восточных областях Украины, где наблюдается нехватка возможностей для отражения атак, сказал Кизеветтер.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия и другие страны Запада всерьез не обсуждают возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

До этого канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Ранее Зеленский признался, что союзники Украины не предлагали отправить военных в страну.