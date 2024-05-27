Грузинский парламент преодолел вето президента на закон об иноагентах

Юридический комитет в парламенте Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на принятие государственным органом закона об иноагентах. Об этом сообщает издание «Sputnik.Грузия».

«Юридический комитет парламента Грузии преодолел вето президента на законопроект «О прозрачности иностранного влияния», — говорится в сообщении издания.

28 мая вето планируют преодолеть на пленарном заседании парламента большинством голосов.

24 мая сообщалось, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые поддержали инициативу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент.

Ранее в Грузии назвали введение санкций США попыткой ограничить суверенитет страны.