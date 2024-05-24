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В Грузии назвали введение санкций США попыткой ограничить суверенитет страны

В Грузии заявили, что страна не будет торговать суверенитетом и безопасностью

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Sputnik/РИА «Новости»

Решение США ввести санкции против властей Грузии в связи с принятием закона об иноагентах — это попытка ограничить суверенитет страны. Об этом утверждается в распространенном заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

«Заявление, сделанное государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и шантаж визовыми ограничениями — это грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии», — отмечается в сообщении.

В партии подчеркнули, что «особенно циничным это выглядит» на фоне того, что через два дня Грузия отмечает День независимости.

До этого исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал комичным заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена о санкциях в отношении республики.

Ранее в правительстве Грузии объяснили подоплеку критики закона об иностранных агентах.

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