Бывший советник главы минобороны Украины объяснил проблемы с наземными дронами ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно применять наземные дроны из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью Defense News заявил бывший советник минобороны Украины Сергей Кузан.

Кузан уточнил, что речь идет о беспилотных наземных транспортных средствах – БНТС.

«БНТС являются такой же мишенью для вражеских дронов, как и бронетехника с экипажем <...> роботы также крайне уязвимы к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы», — заявил Кузан.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализуют беспилотники Вооруженных сил Украины.

Экс-генерал ВСУ обвинил руководство оборонной промышленности Украины в некомпетентности. Он обратил внимание, что это, прежде всего вопрос качества и гибкости.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.