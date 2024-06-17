Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тверские спасатели вызволили женщину, которая два дня пролежала под рухнувшим потолком

В Тверской области женщина два дня пролежала под рухнувшим потолком дома

Жительницу Тверской области спасли после обрушения потолка. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в деревне Дели. В ведомство обратились обеспокоенные коллеги, которые заметили, что россиянка отсутствует на рабочем месте.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в доме местной жительницы обрушилось потолочное перекрытие, под ними она пролежала два дня.

«В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног», – поделились в ведомстве.

Женщину оперативно вытащили из здания и передали медикам.

До этого в Дзержинске спасли кошку, которая неделю просидела в запертом гараже. Животному помогала местная активистка, которая кормила его через шприц. Власти помогли оперативно разыскать владельцев гаража, но хозяева запретили вскрывать помещение несмотря на то, что им предлагали компенсацию.

Сейчас активистка решает, передать кошку в добрые руки или оставить себе.

Ранее в Башкирии спасли людей, застрявших на колесе обозрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами