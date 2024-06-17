Тверские спасатели вызволили женщину, которая два дня пролежала под рухнувшим потолком

Жительницу Тверской области спасли после обрушения потолка. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в деревне Дели. В ведомство обратились обеспокоенные коллеги, которые заметили, что россиянка отсутствует на рабочем месте.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в доме местной жительницы обрушилось потолочное перекрытие, под ними она пролежала два дня.

«В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног», – поделились в ведомстве.

Женщину оперативно вытащили из здания и передали медикам.

До этого в Дзержинске спасли кошку, которая неделю просидела в запертом гараже. Животному помогала местная активистка, которая кормила его через шприц. Власти помогли оперативно разыскать владельцев гаража, но хозяева запретили вскрывать помещение несмотря на то, что им предлагали компенсацию.

Сейчас активистка решает, передать кошку в добрые руки или оставить себе.

Ранее в Башкирии спасли людей, застрявших на колесе обозрения.