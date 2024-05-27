Глава МИД Литвы осудил Запад за «страх перед Россией»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал страны Запада из-за якобы страха перед Россией в вопросе поддержки Украины. Его слова перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе приводит «Европейская правда».

По его словам, страх перед Россией является самой большой проблемой почти по всем вопросам, которые союзники Украины решают.

«Мы боимся того, что может подумать Россия, как Россия может отреагировать, как Россия может действовать», — заявил Ландсбергис.

Он также призвал разрешить ВСУ использовать поставляемое странами Запада оружие для ударов по российской территории.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится избежать полномасштабной войны с Россией в Европе. Он отметил, что у НАТО есть две основные задачи. Первая — оказание помощи Украине. По его словам, страны блока должны делать больше в этом плане.

«Другая задача — это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастания в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе», — сказал генсек альянса.

Ранее премьер Италии выразила недоумение из-за заявлений Столтенберга об ударах по РФ.