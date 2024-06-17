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Суд подтвердил законность ареста продюсера Reuters

Мосгорсуд оставил в СИЗО продюсера Reuters Габова по делу об экстремизме

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Мосгорсуд отклонил апелляцию на постановление Басманного суда об аресте продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудника иностранного СМИ обвиняют в участии в экстремистском сообществе. В конце апреля суд арестовал его до 27 июня. Мосгорсуд решил оставить это постановление без изменений.

По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

До этого в Мурманской области был арестован журналист Associated Press Сергей Карелин. Журналисту тоже вменяется участие в экстремистском сообществе. По данным The Guardian, Карелин является гражданином РФ и Израиля. До 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России.

Ранее «Газета.Ru» подсчитала, сколько СМИ заблокировали в России за 10 лет.

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