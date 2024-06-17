Суд подтвердил законность ареста продюсера Reuters

Мосгорсуд отклонил апелляцию на постановление Басманного суда об аресте продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудника иностранного СМИ обвиняют в участии в экстремистском сообществе. В конце апреля суд арестовал его до 27 июня. Мосгорсуд решил оставить это постановление без изменений.

По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

До этого в Мурманской области был арестован журналист Associated Press Сергей Карелин. Журналисту тоже вменяется участие в экстремистском сообществе. По данным The Guardian, Карелин является гражданином РФ и Израиля. До 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России.

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