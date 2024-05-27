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Премьер Италии выразила недоумение из-за заявлений Столтенберга об ударах по РФ

Премьер Италии Мелони не согласилась со словами Столтенберга об ударах по России

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для ударов по России после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять соответствующий запрет. Ее слова приводит AFP.

«Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю, что мы должны быть очень осторожны», — сказала Мелони.

В то же время она согласилась с тем, что Североатлантический альянс должен оставаться жестким, а не подавать сигналы об отступлении.

25 мая Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее в Совфеде призвали Столтенберга «умерить аппетиты» после слов об ударах по России.

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