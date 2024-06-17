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Металлурги сообщили, что завод в Липецке пытались атаковать многократно

НМЛК: ВСУ пытались атаковать завод в Липецке четырьмя дронами

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать металлургический завод в Липецке четырьмя дронами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководства Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

«Семнадцатого июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — заявили в НМЛК.

Согласно заявлению представителей металлургического предприятия, никто из сотрудников не пострадал в ходе нападения, а сам завод продолжает работу в штатном режиме.

До этого ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.

Утром 17 июня министерство обороны РФ сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских дронов в трех регионах страны. Один летательный аппарат уничтожили в Белгородской области. Еще два и три БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Липецкой областях соответственно.

Ранее в Липецкой области почти три часа действовала опасность атаки дронов.

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