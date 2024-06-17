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Компания молодых людей жестоко избила подростков в Иванове

В Иванове компания молодых людей жестоко избила подростков

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Pexels

В Иванове молодые люди распылили на подростков газовый баллончик и избили их. Об этом сообщает Ivanovonews.

По информации издания, инцидент произошел 15 июня на площади Революции. Группа подростков в возрасте от 14 до 15 лет ждала автобус после выхода с сеанса кино, когда к ним подошла компания молодых людей и распылила в лица несовершеннолетним газовый баллончик. После этого агрессоры стали их избивать.

В результате произошедшего всех несовершеннолетних с травмами доставили в медицинское учреждение. Больше всех пострадал восьмиклассник, у которого диагностировали гематомы и рассечение брови. У школьника также сломан зуб.

Правоохранители уже установили большую часть участников инцидента. Детали, обстоятельства и причастность участников конфликта к другим происшествиям устанавливаются.

Ранее в московском метро пассажир ударил девушку-подростка за замечание о безбилетном проезде.

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