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Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий институт в Москве

Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России внес в список нежелательных организаций немецкий институт в Москве Германский исторический институт в Москве. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Deutsches Historisches Institut Moskau («Германский исторический институт в Москве», — «Газета.Ru»), ФРГ», — следует из информации, опубликованной на сайте Минюста России.

До этого сообщалось, что Минюст России призвал иностранным агентом комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом). Также в список иноагентов попали И.А. Артемьев, А.Ю. Комелев, С.А. Кучер, и А.В. Раткин.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный эмигрировал в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

В августе Поперечный заявил, что у него «вообще нет проблем» с эмиграцией. Он предположил, что это связано с его предыдущим опытом. Артисту уже доводилось жить в других странах — на Украине и в Польше. Поперечный отметил, что его жене было намного сложнее адаптироваться в новом для нее государстве. По словам блогера, супруга тяжело перенесла переезд.

Ранее Поперечный заявил, что российская еда вкуснее, чем в США.

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