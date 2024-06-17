В МИД РФ заявили, что альтернативы мирному плану Путина по Украине нет

Альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии, комментарий которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат подчеркнула, что Западу и Киеву пора уже прекратить заниматься очковтирательством и не вводить в заблуждение международную общественность, меняя местами причину и следствие конфликта на Украине.
«Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, чем быстрее украинские власти это поймут, тем раньше начнется процесс мирных переговоров. В противном случае Киеву предложат условия «гораздо хуже».
До этого в Кремле резко высказались о результативности саммита по Украине в Швейцарии.
Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.