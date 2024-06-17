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В МИД РФ заявили, что альтернативы мирному плану Путина по Украине нет

МИД РФ: разумной альтернативы мирному плану Путина по Украине не существует

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии, комментарий которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Западу и Киеву пора уже прекратить заниматься очковтирательством и не вводить в заблуждение международную общественность, меняя местами причину и следствие конфликта на Украине.

«Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, чем быстрее украинские власти это поймут, тем раньше начнется процесс мирных переговоров. В противном случае Киеву предложат условия «гораздо хуже».

До этого в Кремле резко высказались о результативности саммита по Украине в Швейцарии.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.

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