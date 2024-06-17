Медведев пробился во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира серии ATP-500 в немецком городе Галле, одержав победу над представителем Португалии Нуну Боржешем.

Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:4. Медведев реализовал один брейк-пойнт из трех, допустил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Португалец сделал две двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его соперник идет на 51-м месте.

В следующем раунде турнира российский спортсмен сразится с китайским теннисистом Чжичжень Чжаном.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее чемпион двух турниров «Большого шлема» оценил готовность россиян к Уимблдону.