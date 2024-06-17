Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев пробился во второй круг турнира в Галле

Медведев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира серии ATP-500 в немецком городе Галле, одержав победу над представителем Португалии Нуну Боржешем.

Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:4. Медведев реализовал один брейк-пойнт из трех, допустил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Португалец сделал две двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его соперник идет на 51-м месте.

В следующем раунде турнира российский спортсмен сразится с китайским теннисистом Чжичжень Чжаном.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее чемпион двух турниров «Большого шлема» оценил готовность россиян к Уимблдону.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами