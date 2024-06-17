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Силовики задержали заммэра Орла

«Ъ»: задержан первый вице-мэр Орла Ничипоров

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Россия 1

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам журналистов, в региональных управлениях Следственного комитета и МВД отказались комментировать задержание, равно как и в мэрии — там не уточнили, находился ли Ничипоров на рабочем месте.

Задержание произошло на фоне возбуждения уголовного дела по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — главе орловского управления СК было поручено проверить обстоятельства по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности в Орле. Заявление подал местный бизнесмен Вадим Кривов, занимающийся перевозками.

Предприниматель просил разобраться с препятствиями законной деятельности, которые, как утверждает Кривов, чинил ему Ничипоров в бытность замглавы города по вопросам ЖКХ и транспорта.

До этого на советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева завели уголовное дело. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в Орловской области задержали троих экс-участников ЧВК «Вагнер», создавших ОПГ.

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