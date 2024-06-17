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Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит «цветочный» привкус во рту

DailyMail: цветочный привкус во рту может быть признаком заболеваний десен

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Shutterstock

«Цветочный» привкус во рту может быть побочным эффектом антибиотиков, антигистаминных препаратов и химиотерапии. Также он может появляться после перенесенного гриппа и COVID-19 или свидетельствовать о развитии заболеваний десен. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский врач общей практики Элли Кэннон.

Врач объяснила, что у пациентов с COVID-18 и больных гриппом снижается способность адекватно воспринимать запахи и вкусы. Притупление обоняния и распознания вкуса может сохраняться после улучшения общего самочувствия человека. При этом перенесшие эти вирусные заболевания люди могут ощущать целый спектр постоянно присутствующих «посторонних» запахов и привкусов, в числе которых цветочный.

По словам Кэннон, изменение вкуса также является распространенным побочным эффектом некоторых лекарств, таких как антибиотики, антигистаминные препараты (для устранения проявлений аллергии) и препараты для химиотерапии.

Врач добавила, что для установления точных причин появления цветочного привкуса во рту также необходимо проконсультироваться со стоматологом. Она объяснила, что некоторые заболевания полости рта или десен также могут быть причиной изменения вкуса.

Ранее были названы симптомы грибкового поражения кишечника.

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