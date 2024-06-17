Фото флага ДНР на матче с Украиной во время Евро-2024 оказалось фейком

Болельщики сборной Румынии не проносили с собой флаг Донецкой народной республики (ДНР) и не вывешивали его на матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Украины. Об этом сообщает «Чемпионат.com» на странице в социальной сети X.

До этого сообщалось, что Telegram-канал Mash написал, что румынские фанаты вывесили флаг ДНР, и даже приложил скриншот из трансляции. Однако «Чемпионат.com» утверждает, что это — фотошоп.

close 100% Скриншот из видеотранслиции матча

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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