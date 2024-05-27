Евродепутат Эрве Жувен в интервью газете «Известия» напомнил, что Россия минимум трижды в истории спасала Францию.

По его словам, после поражений Наполеона русский царь сохранил единство Франции, а после действия России сделали возможной победу в битве при Марне в 1914 году, которая остановила продвижение немецких войск на Париж.

«И именно русский солдат сломал хребет военной машине нацистов. Франция должна об этом помнить», — подытожил Жувен.

Также он выразил надежду на то, что Россия и Франция возобновят сотрудничество.

Парламентарий выразил надежду, что Франция и Россия смогут возобновить сотрудничество и наладить дипломатические отношения, основанные на богатой совместной истории.

В том же интервью Жувен заявил, что страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что российские солдаты пленили офицера французского легиона.