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Евродепутат напомнил о минимум трех случаях спасения Франции Россией

Евродепутат Жувен: Франция как минимум трижды обязана России своим спасением

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Shutterstock

Евродепутат Эрве Жувен в интервью газете «Известия» напомнил, что Россия минимум трижды в истории спасала Францию.

По его словам, после поражений Наполеона русский царь сохранил единство Франции, а после действия России сделали возможной победу в битве при Марне в 1914 году, которая остановила продвижение немецких войск на Париж.

«И именно русский солдат сломал хребет военной машине нацистов. Франция должна об этом помнить», — подытожил Жувен.

Также он выразил надежду на то, что Россия и Франция возобновят сотрудничество.

Парламентарий выразил надежду, что Франция и Россия смогут возобновить сотрудничество и наладить дипломатические отношения, основанные на богатой совместной истории.

В том же интервью Жувен заявил, что страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что российские солдаты пленили офицера французского легиона.

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