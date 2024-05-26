Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил о небывалом количестве врагов у Европы

Макрон: Европа окружена множеством внутренних и внешних врагов и может умереть

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

У Европы очень большое количество врагов, она может умереть, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

Выступая в Берлине на мероприятии, посвященном 75-летию германской конституции, французский лидер подчеркнул, что у Европы «никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов», как сейчас.

Макрон убежден, что в настоящий момент Европа переживает момент, от которого зависит ее существование. Она «действительно может умереть», добавил политик.

Сложный для Европы момент, по его словам, связан с украинским конфликтом. Другая проблема — декарбонизация экономики, которую необходимо проводить, не нанося ущерб экономическому росту и индустриализации.

Президент Франции констатировал, что демократия в Европе «находится в своего рода кризисе», который вызван «подъемом национализма».

До этого Макрон заявлял, что Европа находится в опасности в военном и геополитическом плане, поскольку не обладает достаточными средствами, чтобы защитить себя. Он отметил, что Европе придется действовать, чтобы сдержать Россию, если «русские зайдут далеко».

Ранее Макрон связал будущее Европы с развитием отношений с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами