Макрон заявил о небывалом количестве врагов у Европы

У Европы очень большое количество врагов, она может умереть, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

Выступая в Берлине на мероприятии, посвященном 75-летию германской конституции, французский лидер подчеркнул, что у Европы «никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов», как сейчас.

Макрон убежден, что в настоящий момент Европа переживает момент, от которого зависит ее существование. Она «действительно может умереть», добавил политик.

Сложный для Европы момент, по его словам, связан с украинским конфликтом. Другая проблема — декарбонизация экономики, которую необходимо проводить, не нанося ущерб экономическому росту и индустриализации.

Президент Франции констатировал, что демократия в Европе «находится в своего рода кризисе», который вызван «подъемом национализма».

До этого Макрон заявлял, что Европа находится в опасности в военном и геополитическом плане, поскольку не обладает достаточными средствами, чтобы защитить себя. Он отметил, что Европе придется действовать, чтобы сдержать Россию, если «русские зайдут далеко».

Ранее Макрон связал будущее Европы с развитием отношений с Китаем.