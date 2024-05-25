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Депутат Рады заявила, что блогеров заставляют писать посты в поддержку руководства ВСУ

Безуглая: блогеров на Украине заставляют поддерживать военное руководство

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На Украине военных блогеров заставляют удалить свои аккаунты и писать посты в поддержку высшего военного руководства страны. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Сейчас военных блогеров заставляют удалять свои аккаунты, писать посты в поддержку высшего военного руководства, а также по бригадам пытаются организовать «коллективные обращения», — написала она.

По ее словам, такие репрессии ничто по сравнению с целенаправленной отправкой «неугодных» на штурм, с которого не возвращаются. Она утверждает, что у нее есть немало кейсов по таким случаям за последние три года.

Безуглая сообщила свой номер и попросила анонимно написать ей и рассказать о подобных случаях.

До этого она украинский нардеп обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в том, что он не подготовил фортификации в Харьковской области.

Ранее офицер нацгвардии Украины заявил об отсутствии укреплений под Харьковом.

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