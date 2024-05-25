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В России удивились позиции США и Японии по запрету вооружений в космосе

Полянский: Россия удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе

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Global Look Press

Москва удивлена позицией Вашингтона и Токио, отвергающих инициативу о запрете на размещение любых вооружений в космосе. С таким комментарием выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал ход дискуссий в ООН по теме космического вооружения. По его словам, Москва верит в необходимость включения в дискуссию более широкого круга стран, а не только участников Совбеза ООН.

«Наши коллеги вдруг решили изменить правила и извлечь политическую выгоду, изобличив Россию в предполагаемых планах запустить что-то на орбиту. Думаю, что эти планы с треском провалились. Честно говоря, сегодня это совершенно понятно», — сказал Полянский.

Дипломат также уточнил, что Россия предлагала проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия.

Документ подразумевал в том числе отказ от применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

21 мая Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию о полном запрете размещения оружия в космосе. Семь стран выступили за, семь — против, одна воздержалась. Москва представила свой собственный проект вскоре после того, как наложила вето в Совбезе на аналогичную резолюцию в интерпретации США и Японии.

Позже официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы выпустила на низкую околоземную орбиту спутник. По версии Вашингтона, аппарат способен атаковать другие спутники на орбите.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.

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