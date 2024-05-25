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Лидер турецкой оппозиции прибудет в Россию

Лидер турецкой оппозиции Озель заявил о планах посетить Россию в ближайшее время

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Dilara Senkaya/Reuters

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил о планах посетить Россию и ряд других стран в ближайшее время. Его слова приводит газета Posta.

«В ближайшее время я планирую посетить Москву, Пекин, западные столицы», — сказал политик.

Также Озель заявил, что считает «правильной» политику республики по неприсоединению к санкциям против Российской Федерации.

Он уточнил, что Анкара заняла позицию, поддерживающую территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы вводить санкции в отношении России.

Также газета Aydınlık писала, что западные страны хотят отвести Турции роль противовеса России и Китаю. По утверждению журналистов, США видят в Турции возможную замену после ухода американских военнослужащих из Сирии и Ирака.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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