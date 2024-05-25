Президент Сербии предостерег мир от глобальной катастрофы из-за конфликта на Украине

Если сейчас не прекратить конфликт на Украине, то он перерастет в глобальную военную катастрофу. Такие опасения высказал президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva.

«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит», — сказал сербский лидер.

По мнению Вучича, ситуация только обострится, может произойти куда большая трагедия, чем Вторая мировая война. При этом политик подчеркнул, что хотел бы быть неправ в своих суждениях, однако факты, построенные «по логике железного детерминизма», указывают на приближение глобального мирового конфликта.

Президент Сербии отметил, что, когда военная машина разгоняется, действует военное лобби и оружейное лобби, требующие эскалации, конфликт трудно остановиться. Поэтому сейчас может быть последний момент для того, чтобы кто-то попытался что-то сделать для остановки конфликта, а не перекладывал вину на другую сторону.

17 мая Вучич заявил, что, чего бы ни попросили Россия или Украина для урегулирования разногласий между ними, Сербия всегда готова помочь, однако она слишком мала для этого, посредничеством между Москвой и Киевом должны заниматься председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден.

Ранее Вучич встретился с женой Зеленского.