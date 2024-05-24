Трамп обходит Байдена в рейтинге в преддверии первых дебатов

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке за полгода до голосования, передает The Hill. По опросу Emerson College, республиканский политик набирает 46% поддержки, когда действующий глава Белого дома Джо Байден получает 44%.

Согласно исследованию, еще 10% американцев не смогли ответить точно за кого будут голосовать на выборах в ноябре. Когда этих неопределившихся избирателей спросили, к какому кандидату они склоняются, голоса разделились поровну: оба кандидата набрали по 50%.

При этом если рассматривать президентскую гонку США в целом, в которой помимо кандидатов от ключевых двух партий, есть трое независимых претендентов, то преимущество Трампа над Байденом лишь увеличивается. В списке из пяти политиков за республиканца готовы проголосовать 44% респондентов, демократа — 39%. Закрывает тройку лидеров Роберт Кеннеди-младший с 6% поддержки, следом идут философ Корнел Уэст и зеленый политик Джилл Стайн — у них по 1% голосов.

Ранее в США предрекли Байдену поражение на выборах из-за нежелания говорить с Путиным.