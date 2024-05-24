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Послу иностранного государства стало плохо в центре Москвы

Mash: послу Кувейта Аль-Адвани в России стало плохо в отеле у Красной площади

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Павел Бедняков/РИА Новости

Чрезвычайному и Полномочному Послу Кувейта в России Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons, расположенному рядом с Красной площадью в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, у дипломата возникли проблемы с дыханием, его резко бросило в жар, сердцебиение участилось. Ему вызывали скорую. Врачи скорой МИД диагностировали у Аль-Адвани сильную аллергическую реакцию и оказали помощь на месте.

На этой неделе сообщалось, что президент Чехии Петр Павел пострадал во время езды на мотоцикле. Политику потребовалось наблюдение в Центральном военном госпитале в Праге. 63-летний президент Чехии известен своей любовью к езде на мотоцикле.

До этого президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза потерял сознание в ходе посещения университета Нова Лисбоа в Кошта-де-Капарика и был госпитализирован «в качестве меры предосторожности».

Ранее Байден снова не удержался и споткнулся при попытке подняться на сцену.

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